Полиция открыла уголовное производство из-за того, что не пересчитали голоса в Покровске

По факту невыполнения членами ОИК №50 в Покровске Донецкой области решение суда о пересчете голосов открыто уголовное производство. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«Согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, избирательная комиссия 50-го округа в Покровске должна была провести повторный подсчет голосов на трех участках. Сейчас решение суда не выполнено, в связи с чем полиция начала досудебное расследование», - говорится в сообщении.



В полиции подчеркнули, что бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК квалифицированы по ч.1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3 лет.