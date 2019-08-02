Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил тот факт, что он все-таки писал заявление на увольнение, но как его снимок появился в сети, ему неизвестно. Об сообщает «Укринформ».



«Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может — журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», — сказал Богдан журналисту во время визита президента в Ивано-Франковск.



На вопрос, есть ли желание уволиться, Богдан ответил: «Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент».

Вечером 1 августа СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента, сообщили о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке. Также было опубликовано фотографию заявления, однако в нем не было даты и подписи. Кроме того в заявлении была написана формулировка: «Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания».



Позже в Офисе президента опровергли сообщение, что Богдан идет в отставку.



Агентство «Интерфакс-Украина» аннулировало новость о том, что глава ОПУ написал заявление об отставке.



Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об отставке с поста руководителя Офиса президента Андрея Богдана. При этом он отметил, что заявление не подписывал. Также Зеленский рассказал, что все ключевые члены его команды написали заявления об отставке еще в начале своей работы.