20% будущих депутатов от «Слуги народа» не выполнили домашнее задание на курсах в Трускавце

20% участников тренинга для будущих депутатов Верховной Рады от партии «Слуга народа» не выполнили первое домашнее задание. Об этом сообщил почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире телеканала «НАШ».



По его словам, будущие парламентарии должны сдать четыре документа во время прохождения интенсивного тренинга: личню стратегию, предложение публичной политики, план работы со стейкхолдерами и проектный документ.



«И они сдают. 80% сдали первое задание, только что был дедлайн по второму заданию — там 72%», — рассказал Милованов.



По его словам, это высокие показатели выполнения работы. «Это для нас немного шок, если честно. Когда мы проводим корпоративные программы в Украине, то процент [выполнения заданий] меньше. Я очень доволен», — подчеркнул он.



Милованов отметил, что те, кто выполнит четыре задания, получат сертификаты о прохождении тренинга.



При этом он не знает, почему не все будущие парламентарии не выполнили задание. «Мы выполняем задание партии, партия будет с ними разбираться. Возможно, они уже все знают — такое тоже может быть, возможно, они не хотят», — подчеркнул почетный президент Киевской школы экономики.



На вопрос, есть ли среди будущих депутатов «Слуги народа» люди, которые его разочаровали, Милованов ответил: «Там одна пара есть, они немного списали друг у друга».

Будущие народные депутаты от «Слуги народа» с 29 июля по 4 августа проходят интенсивные обучающие курсы в Трускавце. Обучение проводится в пятизвездочной гостинице «Rixos-Прикарпаття».