Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской ОГА директора предприятия Ахметова

Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля - директора Бурштынской ТЭС, которая входит в состав ДТЭК Рината Ахметова. Об этом сообщает «Громадське».



«Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры», - сказал Зеленский в Ивано-Франковске.



Со своей стороны Шмыгаль сказал, что это для него очень большая честь и большая ответственность.



«Буду надеяться на вашу поддержку и помощь в развитии нашего самобытного прекрасного края», - сказал он, добавив, что планирует внедрить европейский, открытый стиль управления областью.



Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Учился во Львовской политехнике, которую окончил в 1997 году. В 2009-2013 годах работал на руководящих должностях в Львовской ОГА. После Майдана был заместителем начальника Главного управления Миндоходив во Львовской области. С января 2018 – директор Бурштынской ТЭС.