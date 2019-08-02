Вратарь сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Пятов вместе с дочерью Дарьей поучаствовал в проекте Министерства по делам временно-оккупированных территорий «Не тупи — поступи». Проект рассказывает об упрощенной процедуре поступления в украинские вузы или колледжи для выпускников с временно неподконтрольных территорий.



Андрей и Дарья Пятовы снялись в видеоролике, который был опубликован на странице МинВОТ в Facebook. В видео дочь вратаря обращается к другу, с которым училась в школе в Донецке.



«Через четыре года я поступлю в университет. <...> Было бы круто встретить Славика, учиться вместе и воплотить нашу детскую мечту», — Дарья Пятова.

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