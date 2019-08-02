«ДНР» включила в список на обмен «зенитчика» Цемаха

Группировка «ДНР» включила в спиок на обмен своего бывшего командира ПВО Владимира Цемаха. Об этом заявила «омбудсвумен ДНР» Дарья Морозова, передают «РИА Новости».



«Господину Цемаху был продлен срок содержания под стражей, и он был включен в списки на обмен, поэтому я надеюсь, что мы его скоро увидим», — сказала она.

В начале июля стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного Владимира Цемаха.



В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке», из которого был сбит «Боинг-777», принадлежавший «Малайзийским авиалиниям» и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.



Цемах будет свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о крушении «Боинга».



Сам Цемах отрицает свою причастность к катастрофе пассажирского самолета.