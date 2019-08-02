Волкер о блокаде Донбасса: Поддерживаю обе стороны дискуссии

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию «Тиждень» назвал я экономическую блокаду на Донбассе сложным вопросом, в котором он поддерживает обе стороны этой дискуссии.



«С одной стороны, пришли оккупационные войска, захватили активы, принадлежащие другим людям, забрали ресурсы, получают прибыль с этого. И если вы ведете с ними бизнес, то таким образом только способствуете тому, чтобы это продолжалось и дальше, помогаете им получать незаконные прибыли. Поэтому мне понятно, почему вы должны сказать: "Нет, мы не можем с ними работать"», — сказал он.



При этом американский дипломат отметил, что экономика Донбасса находится в упадке.



«С другой стороны, экономика Донбасса полностью пришла в упадок, и я считаю это трагедией. Местное население не имеет никаких вариантов для трудоустройства, для нормальной работы, люди живут под бандитской режимом, который там установили россияне, у них нет никаких возможностей», — подчеркнул он.



По словам Волкера, молодые люди пытаются покинуть оккупированные территории.



«Если они останутся, их заставят вступить в ряды "армии" или стать чиновником в "народных республиках". Поэтому вся молодежь уезжает оттуда, убегает, пытаясь трудоустроиться и как-то выжить на неоккупированных территориях или в других местах. Остаются только пожилые люди, которым нужна помощь. Они до сих пор там, потому что боятся, что заберут их имущество. Это ужасно», — сказал он.