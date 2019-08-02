Глава ЛугОГА заявил, что «ЛНР» затягивает начало ремонта моста в Станице Луганской

Глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий заявил, что основной причиной, которая мешает начать ремонт моста является нежелание группировки «ЛНР» способствовать процессу подготовки.



«На данный момент основная преграда — это нежелание противоположной стороны способствовать подготовительным процессам. Нашим специалистам просто не дают работать у конструкции, чтобы тщательно обследовать разрушенные части», — приводит его слова пресс-служба ЛугОГА.



По словам Комарницкого, для начала инженерно-строительных работ необходимо обеспечить выполнение трех ключевых условий. Первое — это разминирования прилегающей территории. «Только убедившись в абсолютной безопасности для людей, которые будут работать над восстановлением, можно начинать работы. Пиротехники ГСЧС должны обследовать всю территорию вокруг моста. Это важно, ведь речь идет о человеческих жизнях», — подчеркнул губернатор.



Второе условие — синхронный демонтаж бетонных защитных сооружений. Согласно договоренностям, достигнутыми на переговорах в Минске, процесс демонтажа должен происходить зеркально с обеих сторон. «Каждый день наша специальная техника прибывает на КПВВ, чтобы разобрать блоки. Так мы демонстрируем полную готовность начать процесс. Однако с другой стороны линии разграничения такие действия отсутствуют», — подчеркнул глава облгосадминистрации.



В-третьих, Комарницкий считает целесообразным проводить инженерно-строительные работы в режиме 24/7. «Чтобы не мешать работе КПВВ "Станица Луганская", предлагаем осуществлять наиболее масштабные манипуляции со спецтехникой и объемными конструкциями в нерабочее время пункта пропуска. Это также обезопасит граждан, пересекающих линию разграничения», — пояснил он.