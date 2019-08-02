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«ЛНР» заявила о сокращении времени работы КПВВ «Станица Луганская»

02 августа 2019, 18:45

«ЛНР» заявила о сокращении времени работы КПВВ «Станица Луганская»

Группировка «ЛНР» заявила о сокращении времени работы пункта пропуска «Станица Луганская» в связи с проведением ремонта.

«Сейчас [время работы КПВВ] сократили до 18 часов, то есть он будет пропускать людей с шести часов утра до 18 часов. Завтра пункт пропуска будет работать в таком режиме», — цитирует сепаратистский ресурс ЛИЦ представителя «МВД» группировки Владислава Дейнего.

Пресс-офицер Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Лизогуб в комментарии «Новостям Донбасса», сообщил, что на данный момент информации об изменении режима работы КПВВ «Станица Луганская» нет.

Ранее Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с четверга, 1 августа.

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