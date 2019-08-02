Суд постановил взыскать из госбюджета 7 млн гривен в пользу Портнова

Печерский райсуд Киева принял решение о взыскании почти 7 млн гривен средств госбюджета в пользу экс-замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова, таким образом удовлетворив его иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Слідсто.інфо со ссылкой на адвоката и сестру Портнова Елену Исаевскую.



Во время заседание 2 августа она заявила, что правительство Канады применило санкции против ее подзащитного на основании письма прокуратуры от марта 2014 года, в котором была написана неправдивая информация о том, что Портнов причастен к уголовным преступлениям. По ее словам, Портнов был подозреваемым, но не долго.



В своем Telegram-канале Портнов заявлял, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с замгенпрокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.



Решение в пользу Портнова принял судья Сергей Вовк.



Генпрокуратура и Минюст в июне дважды заявляли об отводе судьи Сергея Вовка, мотивируя это возможной предвзятостью и наличием против судьи уголовного производства, однако оба заявления были отклонены.



Вовк известен тем, что в 2012 году приговорил Юрия Луценко к четырем годам тюрьмы за якобы незаконное празднование Дня милиции во дворце «Украина». Впоследствии это решение Европарламент назвал таким, что не соответствует международным стандартам справедливого, прозрачного и независимого судебного процесса.



Также судья Вовк председательствовал в коллегии судей, которая приговорила к 5 годам бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением при подписании в 2009 году санкции по реализации Феодосийского судомеханического завода в Крыму. Европейский парламент впоследствии признал Иващенко осужденным по политическим мотивам.



Судью Вовка пытались привлечь к уголовной ответственности и лишали судейской неприкосновенности. По версии прокуратуры Киева, в 2015 году он незаконно лишил гражданина права собственности на имущество. Тогда Вовка временно отстранили, однако в 2016 году он вернулся на работу.



С 2006 по 2010 годы Вовк приобрел квартиру площадью более 200 квадратов, земельный участок, грузовой Ford, а также автомобили Toyota и Honda для семьи. В 2011-м задекларировал два земельных участка в Одесской области и 2 квартиры в Одессе. В 2015 году задекларировал еще одну квартиру на 67 квадратов.