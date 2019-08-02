Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

02 августа 2019, 23:07

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 2 августа.

Политика

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает обе стороны дискуссии в вопросе так называемой экономической блокады отдельных районов Донбасса.

Волкер не исключил возможность, что президент США Дональд Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу, если Россия будет настроена прекратить конфликт. 

Права человека

Группировка «ДНР» включила в список на обмен своего экс-командира ПВО Владимира Цемаха, который может стать одним из фигурантов расследования крушения малайзийского самолета «Боинг 777» в небе над Донбассом летом 2014 года. 

Боевые действия

По данным СБУ, по состоянию на конец июля пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек.

29 июля СММ ОБСЕ зафиксировала пролет российского военного вертолета Ми-8 над пограничным пунктом пропуска «Донецк» на подконтрольном боевикам участке границы. 

Экономика

На линии соприкосновения на Донбассе де-юре нет контрабанды, так как нет государственной границы, заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. 

Общество

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что большинство жителей отдельных районов Донбасса, получившие российские паспорта, уже идентифицированы украинскими правоохранителями.

Глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий обвинил группировку «ЛНР» в попытке срыва ремонта моста вблизи Станицы Луганской.

«ЛНР» заявила о сокращении времени работы пункта пропуска «Станица Луганская» в связи с проведением ремонта поста. При этом украинская сторона не подтверждает данную информацию.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:07
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:45
«ЛНР» заявила о сокращении времени работы КПВВ «Станица Луганская»
17:06
«ДНР» включила в список на обмен «зенитчика» Цемаха
15:05
«Не тупи — поступи». Дочь вратаря «Шахтера» призвала абитуриентов из Донецка выбирать украинские вузы
12:06
В «прокуратуру ДНР» пожаловались на «мэра» Донецка
09:32
ОБСЕ зафиксировала военный вертолет РФ у пункта пропуска «Донецк»
09:17
Пять человек пострадали в ДТП под Покровском
22:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:19
Украинские саперы начали разминирование территории около моста в Станице Луганской
11:58
В Донецке коммунисты просят «ДНР» разрешить провести митинг с призывом к Путину
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
В «ДНР» обещают бороться с коррупцией на блокпостах видеокамерами
22:59
ОБСЕ зафиксировала «Грады» и танки в неподконтрольных районах Луганщины
21:19
Двойной агент в «прокуратуре ДНР» и неопознанные грузовики возле границы с РФ. Главное за день
20:17
ОБСЕ заметила конвой грузовиков возле границы с Россией на Донбассе
все новости
23:07
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:01
Суд постановил взыскать из госбюджета 7 млн гривен в пользу Портнова
20:46
Боевики 5 раз нарушили режим «тишины» сегодня
19:06
В скандальном округе Покровска избили съемочную группу журналистов
18:45
«ЛНР» заявила о сокращении времени работы КПВВ «Станица Луганская»
18:26
Глава ЛугОГА заявил, что «ЛНР» затягивает начало ремонта моста в Станице Луганской
17:37
Волкер о блокаде Донбасса: Поддерживаю обе стороны дискуссии
17:06
«ДНР» включила в список на обмен «зенитчика» Цемаха
16:45
Матиос: Значительная часть жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, идентифицирована
16:37
Волкер допустил, что Трамп присоединится к переговорам по Донбассу
15:15
СМИ узнали детали новых санкций США против России
15:05
«Не тупи — поступи». Дочь вратаря «Шахтера» призвала абитуриентов из Донецка выбирать украинские вузы
14:40
Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской ОГА директора предприятия Ахметова
14:19
20% будущих депутатов от «Слуги народа» не выполнили домашнее задание на курсах в Трускавце
13:54
Богдан допустил, что появление в сети его заявления об отставке — провокация спецслужб
все новости
ВИДЕО
«Не тупи — поступи». Дочь вратаря «Шахтера» призвала абитуриентов из Донецка выбирать украинские вузы
02 августа, 15:05
Луганская «Заря» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы
01 августа, 20:49
Как восстанавливают дома на Донбассе ►
01 августа, 17:33
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция