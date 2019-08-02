Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 2 августа.

Политика



Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает обе стороны дискуссии в вопросе так называемой экономической блокады отдельных районов Донбасса.



Волкер не исключил возможность, что президент США Дональд Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу, если Россия будет настроена прекратить конфликт.



Права человека



Группировка «ДНР» включила в список на обмен своего экс-командира ПВО Владимира Цемаха, который может стать одним из фигурантов расследования крушения малайзийского самолета «Боинг 777» в небе над Донбассом летом 2014 года.



Боевые действия



По данным СБУ, по состоянию на конец июля пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек.



29 июля СММ ОБСЕ зафиксировала пролет российского военного вертолета Ми-8 над пограничным пунктом пропуска «Донецк» на подконтрольном боевикам участке границы.



Экономика



На линии соприкосновения на Донбассе де-юре нет контрабанды, так как нет государственной границы, заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.



Общество



Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что большинство жителей отдельных районов Донбасса, получившие российские паспорта, уже идентифицированы украинскими правоохранителями.



Глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий обвинил группировку «ЛНР» в попытке срыва ремонта моста вблизи Станицы Луганской.



«ЛНР» заявила о сокращении времени работы пункта пропуска «Станица Луганская» в связи с проведением ремонта поста. При этом украинская сторона не подтверждает данную информацию.



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