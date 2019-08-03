Протоколы с округа в Покровске доставят в Киев авиацией МВД

Авиация МВД доставила членов Центральной избирательной комиссии к окружному избирательному округу № 50 в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Избирательную документацию будут охранять полицейские. Протоколы переместят в Киев на вертолете МВД.



«Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровск. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов», — прокомментировал замглавы ЦИК Евгений Радченко.



Накануне ЦИК установила бездействие ОИК № 50.



5 августа — последний срок установления результатов выборов.

В Покровске в Донецкой области происходили столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах.



По факту возможных нарушений при подсчете голосов в Покровске ведется досудебное расследование по статье «препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов» УК Украины.



Ранее кандидат в народные депутаты по округу № 50 Сергей Кошуков заявил, что 26 июля глава и секретарь ОИК № 50 выехали в Киев вместе с протоколами, однако так и не приехали в Киев и обратно в Покровск не возвращались. Он написал заявление в полицию о пропаже людей.



По данным ОИК, победу на этом округе одержал действующий мэр и кандидат от «Оппозиционного блока» Руслан Требушкин. Кошуков, ссылаясь на данные протоколов наблюдателей, утверждает, что победил самовыдвиженец Андрей Аксенов.



30 июля полиция взяла под охрану здание окружного избиркома № 50.

