Зеленский отрицает, что нанимал лоббистов в США

Президент Владимир Зеленский отрицает пользование услугами лоббистской фирмы Signal Group Consulting, LLC для поднятия его имиджа в США. Об этом сообщает «Радио Свобода».



«Мне не нужно лобби, вы знаете это прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил», — сказал Зеленский в Трускавце 3 августа.



На уточняющий вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский ответил: «Я не знаю, наверное, они же там ложь не пишут — кто-то может (заказывал услуги лоббистов в США — ред.), Я этого не делал, мне это нужно, я никому никакой копейки не платил».



Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет, в котором говорится о том, что Владимир Зеленский пользовался услугами лоббистов между первым и вторым турами президентских выборов в Украине. Услуги стоили почти 70 тысяч долларов.