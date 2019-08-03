Зеленский анонсировал следующую встречу в «нормандском формате»

Представители министерств иностранных дел «нормандской четверки» планируют встретиться в конце августа во Франции, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа», — сказал он.



12 июля в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). По итогу переговоров в Офисе президента Зеленского заявили, что на встрече была достигнута договоренность в течение месяца совершить обмен узников, точное число которых он не назвал. При этом о подготовке к обмену более не сообщалось.