ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия объявила результаты досрочных парламентских выборов июля по партийным спискам. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Как объявила председательница ЦИК Татьяна Слипачак, партия «Слуга народа» по партийным спискам получает 124 мандата, "Оппозиционная платформа — За жизнь"(ОПЗЖ) — 37, «Батькивщина» — 24, «Европейская солидарность»- 23, «Голос» — 17 мандатов.



За партию «Слуга народа» в многомандатном избирательном округе проголосовали 43,16% (6,3 млн) избирателей, за ОПЗЖ — 13,05% (1,9 млн) избирателей, «за партию «Батькивщина» — 8,18% (1,2 млн) избирателей, за «Европейскую солидарность» — 8,10% (1,18 млн) избирателей, за партию «Голос» — 5,82% (851722) избирателей.



Остальные политические силы не преодолели 5%-ный проходной барьер.