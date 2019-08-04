В «Слуге народа» готовят «Большого брата» для слежки за голосованием будущих нардепов

Партия «Слуга народа» в Верховной Раде намерена использовать программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии при голосованиях народных депутатов во избежание политической коррупции. Об этом заявил будущий нардеп от «Слуги народа» Давид Арахамия в комментарии «Интерфакс-Украине».



«Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить», — сказал Арахамия.



Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как программа будет работать.



Арахамия отметил, что формирование во фракции групп нардепов по интересам — естественный процесс, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать «рисковых групп».



«В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом — 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию», — сказал будущий нардеп.



«Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного», — рассказал он.



«Она (система) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией», — пояснил Арахамия.



По его словам, в команде эту систему назвали «Большой брат».



«Будет система "Большой брат" смотреть за аномалиями», — сказал Арахамия.



Арахамию предложат на должность главы будущей фракции «Слуги народа» в Верховной Раде 9-го созыва.