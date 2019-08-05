На Донбассе нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки на Донбассе был шесть раз нарушен режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что пророссийские боевики шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них один раз — с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм.



Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецка — из миномета калибра 82 мм, дважды в районе Песок — из стрелкового оружия, два раза окраину Лебединского — из стрелкового оружия, неподалеку Водяного — из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.



По информации штаба, с начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник один раз обстрелял позиции украинских военных рядом с Водяным — из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики один раз из стрелкового оружия обстреляли украинские военные позиции неподалеку от Пивденного.