Долг в 9 миллиардов рублей. В «ДНР» оценили возможность повышения тарифов на ЖКХ

Вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги находится на рассмотрении руководства группировки «ДНР». Об этом заявил «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец в эфире сепаратистского телеканала «Оплот».



Он отметил, что на всех коммунальных предприятиях проходит финансово-хозяйственный аудит для принятия дальнейшего решения. «Хочу всех заверить, что даже если будет решение о повышении тарифов, оно будет незначительным — для тех услуг, которые не сильно дорого стоят», — подчеркнул Наумец.



При этом он подчеркнул, что с 2014 года задолженность за услуги ЖКХ на подконтрольной «ДНР» территории составляет 9 миллиардов рублей (3,6 миллиарда гривен).



«Как всем известно, тарифы у нас довольно-таки убыточные. Возмещение затрат предприятий достигает 60%. Остальное все ложится на убытки предприятий», — рассказал Наумец.

В начале июля глава «ДНР» Денис Пушилин допустил повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.