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Долг в 9 миллиардов рублей. В «ДНР» оценили возможность повышения тарифов на ЖКХ

05 августа 2019, 10:52

Долг в 9 миллиардов рублей. В «ДНР» оценили возможность повышения тарифов на ЖКХ

Вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги находится на рассмотрении руководства группировки «ДНР». Об этом заявил «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец в эфире сепаратистского телеканала «Оплот».

Он отметил, что на всех коммунальных предприятиях проходит финансово-хозяйственный аудит для принятия дальнейшего решения. «Хочу всех заверить, что даже если будет решение о повышении тарифов, оно будет незначительным — для тех услуг, которые не сильно дорого стоят», — подчеркнул Наумец.

При этом он подчеркнул, что с 2014 года задолженность за услуги ЖКХ на подконтрольной «ДНР» территории составляет 9 миллиардов рублей (3,6 миллиарда гривен).

«Как всем известно, тарифы у нас довольно-таки убыточные. Возмещение затрат предприятий достигает 60%. Остальное все ложится на убытки предприятий», — рассказал Наумец.

В начале июля глава «ДНР» Денис Пушилин допустил повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

ТЕМЫ

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ДНР
Прочее
Тарифы

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