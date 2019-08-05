НАБУ открыло дело из-за возможной попытки подкупа Богдана

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Завели дело в четверг», — сказал он.



По его словам, дело открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).



Ранее мэр Киева Виталий Кличко просил НАБУ открыть дело по факту возможного предложения Богдану 20 млн долларов в качестве взятки.



Сам Богдан заявлял, что один из адвокатов «смотрящих» по Киеву предложил ему половину от 40 млн долларов за определенную помощь.



Читайте также: Вас разыграли или почему «увольнение» Богдана — это не смешно