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Суд открыл дело из-за запрета Компартии по иску Симоненко

05 августа 2019, 11:50

Суд открыл дело из-за запрета Компартии по иску Симоненко

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и Компартии к министерству юстиции Украины. Как сообщает пресс-служба суда, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В ОАСК напомнили, что истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (о декоммунизации) о несоответствии деятельности, наименования и символики Компартии Украины требованиям этого закона.

Петр Симоненко и КПУ подали иск в ОАСК в июле 2019 года.

В июле 2015 года министр юстиции Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.

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