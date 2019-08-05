Суд открыл дело из-за запрета Компартии по иску Симоненко

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и Компартии к министерству юстиции Украины. Как сообщает пресс-служба суда, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.



В ОАСК напомнили, что истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (о декоммунизации) о несоответствии деятельности, наименования и символики Компартии Украины требованиям этого закона.

Петр Симоненко и КПУ подали иск в ОАСК в июле 2019 года.



В июле 2015 года министр юстиции Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.