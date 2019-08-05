В «Слуге народа» допускают, что Герус станет министром энергетики

Представитель президента в Кабинете министров и номер 17 в списке партии «Слуга народа» Андрей Герус может стать министром энергетики и угольной промышленности в новом правительстве. Об этом в комментарии телеканалу «112 Украина» сказал будущий народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук.



«Поскольку главой [парламентского] комитета по топливно-энергетическому комплексу предлагается Андрей Герус, то в теории, возможно, именно он станет министром. Я лично других версий пока что не вижу», — сказал он.