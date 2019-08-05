Командующий ООС сообщил ОБСЕ о нарушении режима «тишины» на Донбассе

На встрече командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с ее замглавы Марком Этерингтоном стороны обсудили вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, а также отдельные аспекты выполнения решения Трехсторонней контактной группы по восстановлению моста в районе Станицы Луганской.



Как сообщает пресс-центр штаба ООС, в ходе встречи Сырский подчеркнул необходимость немедленного информирования мирового сообщества о «фактах игнорирования оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня».



Командующий ООС подчеркнул, что украинская сторона в полном объеме выполняет необходимые мероприятия в рамках Минских договоренностей. В частности, Сырский отметил, что проведен ряд мероприятий в районе КПВВ «Станица Луганская».



Также сообщается, что он проинформировал Этерингтона относительно текущего состояния с безопасностью в районе проведения ООС, ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержке населения, ситуации по минной безопасности в районе ответственности и тому подобное.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.