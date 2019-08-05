Волынец: Горняки Донбасса готовы приехать в Киев на протесты

На государственных предприятиях «Селидовуголь» и «Первомайскуголь» сложилась критическая ситуация из-за невыплаты зарплаты шахтерам. Об этом сообщил Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



В частности, горняки шахты «Кураховская» пешим ходом идут в здание «Селидовугля», требуя погасить долги по зарплате.



Сотрудники шахты «Горная» на «Первомайскугле» не получают зарплату в течение двух месяцев.



«В случае невыплаты задолженности по заработной плате горнякам шахты «Горная», они поддержат своих товарищей из ОП «Шахта 1-3 "Новогродовская", которые заявили, что приедут в Киев на День шахтера под стены Офиса президента и Кабинета министров, если им не вернут заработанные средства к профессиональному празднику», — сообщил Волынец.



По словам председателя первички НПГУ на шахте Виктора Видиша, предприятие не получило почти 40 млн гривен за уголь, который был отгружен на «Держвуглепостач».



Кроме этого, с 1 августа рудник шахты обесточен из-за долгов по электроэнергии.