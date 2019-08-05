Осужденный за крушение Ил-76 генерал уходит из ВСУ

Генерал-майор Виктор Назаров, приговоренный к семи годам по обвинению в вине за крушение Ил-76, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил по собственному желанию. Об этом сообщает «Громадське».



Сейчас Назаров работает заместителем руководителя Генштаба Вооруженных сил.



«Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию, и жду решения Генерального штаба и Министерства обороны. Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы, наконец, от слова перешли к делу, и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или которые опираются на только общественный резонанс», — сообщил Назаров.



Приговор Павлоградского суда он считает незаконным.



Суд приговорил Назарова к семи годам тюрьмы по подозрению в служебной халатности, признав виновным в гибели 49 украинских военных, находившихся на борту самолета Ил-76, который боевики «ЛНР» сбили в аэропорту Луганска 14 июня 2014 года. На тот момент Назаров был начальником оперативного штаба АТО.



В 2017 году Назаров подал апелляцию на приговор. Сейчас его жалобу рассматривает новая коллегия судей Днепровского апелляционного суда, сформировавшаяся из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области.



В рамках дела о крушении Ил-76 подозреваются также бывший глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий, а также боевики Андрей Патрушев и Александр Гуреев.