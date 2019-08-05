У Зеленского пообещали онлайн-голосование на выборах

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн на выборах. Об этом в интервью «Лига.net» заявил советник президента, 6-й номер в списке партии «Слуги народа» Михаил Федоров.



«У нас уже сейчас есть проект The Vote», — сказал он.



По словам Федорова, на первом этапе платформу будут использовать для опросов, благодаря которым президент, премьер и другие будут узнавать реальное мнение жителей страны.



Система идентификации в проекте реализована через Mobile ID, электронная подпись, Bank ID.



Советник президента обещает, что проголосовать онлайн на выборах украинцы смогут уже в 2024 году.



«Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложное техническое задание, в котором самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования», — рассказал Федоров.



Он добавил, что для этого нужно «подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально». «До президентских точно должны успеть. А опросы — возможность приучить людей все это использовать», — резюмировал Федоров.