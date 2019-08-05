Советник Зеленского выступил против разблокировки российских соцсетей

Советник президента Украины Владимира Зеленского, 6-й номер в списке партии «Слуги народа» Михаил Федоров заявил, что не рекомендует снимать блокировку с российских соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».



«Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с "Одноклассников" и "ВКонтакте", потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев», — сказал Федоров в интервью изданию «Лига.net».



На вопрос, будет ли продлен срок санкций против российских соцсетей, советник Зеленского ответил: «Я бы рекомендовал. К сожалению, "ВКонтакте" стало спецоперацией России против Украины».

В мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.ru, «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru запрещен на три года.



В июле 2019 года Совет нацбезопасности и обороны Украины призвал соблюдать санкции против российских соцсетей.