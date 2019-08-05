Суд признал незаконным засекречивание Генплана Краматорска

Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск координатора Центра «Действуй» Андрея Романенко к Краматорскому горсовету и признал недействительным гриф секретности на Генеральном плане города. Об этом сообщает «Вчасно».



Генплан Краматорска был обозначен грифом «Для служебного пользования» в 2013 году, что нарушало нормы законодательства.



«Возникали ситуации, когда горсовет отказывал жителям в выделении земли, ссылаясь на генеральный план. Но проверить это не было возможности, ведь доступ к градостроительной документации был ограничен», — рассказал Романенко.



Суд обязал Краматорский горсовета опубликовать Генеральный план.

Депутаты Краматорского горсовета на сессии 26 июня проголосовали за опубликование Генерального плана города, который не раскрывали общественности с 2013 года. Вместе с тем, действующий генплан уже является устаревшим документом.