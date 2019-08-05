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«Чесно»: «Силу и честь» Смешко финансировали люди из орбиты Ахметова

05 августа 2019, 17:18

«Чесно»: «Силу и честь» Смешко финансировали люди из орбиты Ахметова

Партия «Сила и честь» Игоря Смешко получила более 200 тысяч гривен от работника компании «Метинвест Холдинг» олигарха Рината Ахметова. Это же лицо дало 1,5 миллиона гривен на президентскую кампанию Александра Вилкула. Об этом сообщает общественное движение «Чесно».

В целом «Сила и честь» потратила на избирательную кампанию 26,8 миллиона гривен, львиная доля — деньги самой партии. Однако были еще вклады физических лиц на сумму 248,4 тысячи гривен, большинство из которой — 210 тысяч — перевел Сергей Сухов из Мариуполя.

По данным активистом, человек с идентичными фамилией, именем и отчеством является сотрудником ООО «Метинвест Холдинг».

Жена Сухова Ксения работает заместителем мэра по вопросам деятельности исполнительных органов Мариупольского городского совета.

«Интересно, что мариупольские чиновники и работники предприятий Рината Ахметова финансировали президентские кампании Александра Вилкула и Олега Ляшко. При этом Сергей Сухов в феврале 2019 перечислил в избирательный фонд Вилкула 1,5 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Чесно», львиную долю из избирательного фонда - 20 млн гривен — партия Смешко потратила на телерекламу. Больше всего за рекламу «Сила и честь» заплатила ТРК «Украина», принадлежащей тому же Ахметову.

 

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