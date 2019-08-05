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Активист «русского мира» Мармазов заявил, что получил паспорт РФ

05 августа 2019, 17:51

Активист «русского мира» Мармазов заявил, что получил паспорт РФ

Пророссийский активист и бывший пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» Руслан Мармазов получил российский паспорт. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

«Только что в торжественной обстановке я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Воссоединился со своей Великой Родиной, вне границ и гражданства которой я некоторое время находился по чистому недоразумению. Вернулся в родную гавань», - написал он.

Он продемонстрировал только наружную часть документа.

Руслан Мармазов ушел из  «Шахтера» в феврале 2015 года. Перед своим уходом он заявил, что ему «категорически не нравится», куда движется Украина. Его жена, бывший проректор Донецкого национального университета Татьяна Мармазова поддержала «ДНР» в 2014 году.

Ранее они судились в Туле за право получить разрешение на временное проживание в России. 

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