Активист «русского мира» Мармазов заявил, что получил паспорт РФ

Пророссийский активист и бывший пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» Руслан Мармазов получил российский паспорт. Об этом он сообщил на странице в Facebook.



«Только что в торжественной обстановке я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Воссоединился со своей Великой Родиной, вне границ и гражданства которой я некоторое время находился по чистому недоразумению. Вернулся в родную гавань», - написал он.



Он продемонстрировал только наружную часть документа.

Руслан Мармазов ушел из «Шахтера» в феврале 2015 года. Перед своим уходом он заявил, что ему «категорически не нравится», куда движется Украина. Его жена, бывший проректор Донецкого национального университета Татьяна Мармазова поддержала «ДНР» в 2014 году.



Ранее они судились в Туле за право получить разрешение на временное проживание в России.