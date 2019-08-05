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Суд постановил проверить прекращение Супрун гражданства США

05 августа 2019, 20:45

Суд постановил проверить прекращение Супрун гражданства США

Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу Украины (ГМС) предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун гражданства США, выданного уполномоченным органом США. Об этом сообщается на сайте суда.

В понедельник состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к Супрун об отсутствии у нее полномочий министра и признании ее действий противоправными.

Суд также постановил истребовать у секретариата Кабинета министров копии протоколов заседаний правительства, в которых принимала участие и.о. министра с момента назначения ее на эту должность и до 5 августа включительно.

Указанные материалы необходимо предоставить в суд в течение месяца - до 5 сентября 2019 года.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября 2019 года.

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