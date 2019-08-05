Главные события 5 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 5 августа.

Политика



Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада 9-го созыва будет дискутировать о вопросе «особого статуса» для Донбасса, однако не законы помогут в урегулировании конфликта. По его словам, этому помогут «вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики».



Эстония решила не признавать паспорта, выданные Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины с 24 апреля этого года, если владельцы такого паспорта ранее не были российскими гражданами.



Общество



Согласно данным Министерства социальной политики, число переселенцев за год уменьшилось на 100 тысяч человек. Сегодня статус внутренне перемещенного лица в Украине имеют почти 1,4 млн человек.



Для путешествия в страны Европы с визовым режимом жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые вступили в российское гражданство, необходимо иметь регистрацию и быть трудоустроенными в России.



Боевые действия



В пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что за минувшие сутки на Донбассе был шесть раз нарушен режим прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила смерть женщины в результате взрыва мины в Зайцево Донецкой области.

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