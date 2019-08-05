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Жена Безъязыкова рассказала о секретном обмене под видом спецоперации СБУ

05 августа 2019, 22:55

Жена Безъязыкова рассказала о секретном обмене под видом спецоперации СБУ

Жена полковника ВСУ Ивана Безъязыков, обвиняемого в госизмене, рассказала, что ее мужа освободили из плена боевиков «ДНР» не благодаря спецоперации Службы безопасности, а во время секретного обмена, о котором СБУ запретила говорить. Об этом женщина сообщила во время допроса в Шевченковском суде Киева, передает «Судебный репортер».

По ее словам, она могла общаться с мужем, когда он попал в плен, но в 2015 году связь оборвалась. В конце 2015-го контакт восстановился, в частности Безъязыков дал женщине номер человека по имени Николай.

Николай предлагал Маргарите приехать и забрать мужа, но она отказалась ехать на подконтрольную боевикам территорию. В переговорном процессе участвовали волонтеры и работники СБУ.

Николай прислал СМС жене Безъязыкова с данным двух женщин, которых хотели обменять боевики. После обмена СБУ запретила Маргарите рассказывать подробности этого дела и приказала говорить о секретной спецоперации.

«Чтобы я ничего лишнего не сказала, что я должен поблагодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это происходило якобы — сказать это надо было журналистам ... Я не могла сказать, что был какой-то обмен», — утверждает она.

Также женщина рассказала о встрече с главой СБУ Василием Грицаком, которая состоялась после встречи с президентом Петром Порошенко.

«Он сказал: "Вы молодец, что приложили столько усилий, чтобы освободить своего мужа. Дальше я не знаю, что это было, я не поняла разговор ... на тот момент. Он сказал, если мой муж будет "цибати", цитирую дословно, то на него управа найдется. Я попросила объяснить, что он имеет в виду, я не понимаю. Он сказал: "Вы очень умная и все поняли, и муж объяснит". Он еще сказал, что им не нужен еще один, кто будет как Савченко говорить, что хочет стать президентом», — заявила Маргарита.

Суд закончит допрос женщины на следующем заседании. На этом заседании суд также продолжил Безъязыкову срок содержания под стражей на 2 месяца без определения залога.

Военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с «ДНР». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года.

В декабре 2016 года суд взял Безъязыкова под стражу. Позже СБУ сообщила полковнику Безъязыкову о подозрении в государственной измене.

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