Штаб ООС рассказал о нарушении режима «тишины» на Донбассе

За минувшие сутки были совершены два обстрела позиций Объединенных сил, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что 5 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили один обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Водяного — из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны 1 раз: неподалеку Южного — из стрелкового оружия.



Также в штабе напомнили, что за минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.



С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил.



Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» был совершил один обстрел позиций украинских военных: возле Богдановки — из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.