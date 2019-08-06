ООН передаст жителям «серой зоны» гумпомощь на 1 млн долларов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предоставит жителям 52 прифронтовых населенных пунктов на Донбассе цыплят и корм для животных в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает Новостная служба ООН.



«Многие семьи, живущие в Донецкой и Луганской областях остались источников дохода. В частности, они не могут обрабатывать поля, которые усеяны минами. ФАО не только предоставит помощь на миллион долларов, но и научит жителей грамотно ею распорядиться», — говорится в сообщении.



Общая сумма помощи — 1 млн долларов.