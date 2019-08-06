Возле Станицы Луганской изъяли 49 взрывоопасных предметов

С 1 по 6 августа украинские пиротехники обследовали 0,41 гектар местности в районе разрушенного моста вблизи КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает Главное управления ГСЧС Украины в Луганской области.



«Было обнаружено, изъято и передано подразделения ВСУ для уничтожения 49 единиц взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с четверга, 1 августа.



Время работы пункта пропуска «Станица Луганская» будет сокращено до 18.00 с 4 по 10 августа.