СНБО: Гибель четырех военных под Павлополем не останется без внимания

Сегодняшний обстрел окрестностей Павлополя, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих, не останется без внимания. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.



«Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания», — написал он в Facebook.



Он также высказал соболезнования семьям погибших.

В 10:20 боевики начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя Донецкой области, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих.