Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты

Украина не планирует вводить запрет на все нефтепродукты с паспортом России, заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.



«Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может вырасти... Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».



Герус отметил, что Россия на рынке нефтепродуктов ведет себя нестабильно, и в планах украинского правительства сейчас — сократить зависимость украинского рынка от России.



«Если мы снизили поставки из России, приблизительно, в два раза, то те недружественные решения, которые может принять Россия уже в ближайшее время — не будут иметь для нас такого негативного эффекта», — подчеркнул представитель президента в Кабмине.



Также Герус прогнозирует снижение в августе доли российского дизельного топлива на украинском рынке с 45% до 15-25%.



По его словам, не допустить дефицита дизтоплива на рынке позволит увеличение поставок по морю в три-четыре раза, из стран ЕС — Польши, Литвы — в два раза, из Беларуси — на 25%. Он также сообщил, что государственная компания «Укргазвидобування» с августа начинает свою трейдинговую деятельность, заключив контракт на импорт 20 тысяч тонн дизельного топлива.



Герус также не исключил, что с сентября, несмотря на введенные спецпошлины, могут возобновиться трубопроводные поставки российского дизтоплива в Украину.



В то же время он отметил, что целью введения спецпошлин является не только выравнивание возможностей его импортеров в Украину, но и максимальная диверсификации его поставок с уменьшением доминирующей доли российского дизельного топлива в структуре его импортных поставок в страну.

Постановлением правительства Украины от 17 июля с 1 августа вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо, поставляемое по трубопроводу, с 1 октября она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября — 3%.