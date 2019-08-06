Крупнейшего спонсора агитации за мэра Покровска называли помощником Геллера

Больше всего средств на предвыборную кампанию мэра Покровска Руслана Требушкина накануне досрочных парламентских выборов перевел Александр Ухов. СМИ Покровска неоднократно представляли его как помощника экс-нардепа от 50-го округа (Покровск) Евгения Геллера.



Согласно промежуточному финансовому отчету Требушкина, Ухов внес в избирательный фонд Требушкина 68 тысяч гривен.



О том, что он является помощником Геллера писали местные СМИ, в частности, «Покровск.сити» и телеканал «Капри». Например, в новости от марта 2017 года «Покровск.сити» пишет, что помощник Геллера Ухов вместе с управляющей делами исполкома Покровска Алевтиной Жук и депутатом Покровска Русланом Суковым были в жюри на конкурсе «А ну-ка, бабушки!».



Алевтина Жук была помощницей Геллера на общественных началах, при этом имени Александра Ухова среди помощников нардепа на официальном портале Верховной Рады нет. Это имя также не знакомо порталу «Посіпаки», в котором собрана информация, предоставленная Верховной Радой на запросы журналистов о помощниках нардепов последних пяти созывов.

По факту возможных нарушений при подсчете голосов в Покровске ведется досудебное расследование по статье «препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов» УК Украины. Речь идет о возможной подделке протоколов, уничтожении избирательной документации и уклонении членов избирательной комиссии в работе ОИК.



4 августа Центральная избирательная комиссия пересчитала голоса на 14-ти избирательных участках округа № 50 в Покровске.



В Покровске в Донецкой области происходили столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах.



