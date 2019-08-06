В «Слуге народа» выступили за создание закона о правилах работы СМИ в условиях войны

Украине необходим закон, который определит правила работы средств массовой информации в условиях войны. Такое мнение высказал будущий депутат от партии «Слуга народа», ведущий телеканала «1+1» Сергей Швец.



«Как быть со свободой слова в условиях войны, в условиях чрезвычайного, военного положения? Пока что это регламентируется исключительно нормами различных ведомств, но это все несистемный подход... Есть у меня такая идея [подготовить законопроект]. И все это надо сделать в короткий срок», — сказал Швец агентству «Интерфакс-Украина».



Он также считает, что законопроект должен содержать и «глоссарий войны». «Что такое оккупационные войска, сепаратисты, коллаборационисты, не провозглашенные республики... Это все должно быть определено в законе», — пояснил Швец.



По его словам, при подготовке законопроекта необходимо изучить мнение украинцев — согласны ли они на ограничение информации в условиях войны для их же безопасности, а «если согласны, то в какой мере».



Швец поделился планами, что намерен работать по профилю в парламентском комитете по информационной политике и свободе слова. Он уверен, что этот профильный комитет будет одним из самых численных и «самый революционный».



«Там соберутся люди с прорывными идеями», — заявил Швец.

В апреле нынешний глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков выступил за закрепление на законодательном уровне терминологии в отношении боевиков, воюющих против Украины на Донбассе.