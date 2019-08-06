«Коллаборанты и предатели». Коломойский высказался о Медведчуке и Бойко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью российскому РБК назвал коллаборантами и предателями лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который является кумом президента России, и Юрия Бойко.



«Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью уголовного кодекса», — заявил он.



Так Коломойский прокомментировал недавнюю поездку Бойко и Медведчука в Россию, где они, среди прочего, обсуждали возможность покупки «дешевого» газа.



«Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 миллиарда вреда — надо сжать зубы и пережить», — подчеркнул олигарх.



Он высказал мнение, что газовую трубу «вообще можно было бы закрыть и забыть». «Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война», — добавил Коломойский.



По его словам, российский газ Украине «никогда не был нужен». «Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы», — подчеркнул он.