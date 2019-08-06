РФ обвинила Эстонию в поддержке «гуманитарной блокады» Донбасса

В посольстве России в Эстонии обвинили официальный Таллин в поддержке «гуманитарной блокады» неподконтрольных властям Украины районов Донбасса. Об этом говорится в комментарии российского посольства по случаю решения эстонского МИД не признавать российские паспорта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах.



«Убеждены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины», — заявили в посольстве РФ.



В ведомстве также выразили сожаление в связи с решением Эстонии и заявили следующее: «Если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, дабы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями».

МИД Эстонии 5 августа решил не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России.



24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



Литва будет добиваться от ЕС непризнания российских паспортов, выданных жителям неподконтрольной властям части Донбасса.