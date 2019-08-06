Коломойский назвал кандидатов в премьер-министры Украины

Олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК назвал двух ключевых, на его взгляд, кандидатов в премьер-министры Украины.



По его словам, замглавы Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьера.



«В фаворитах гонки Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — сказал Коломойский.

21 июля президент Владимир Зеленский высказал мнение, что премьер-министром должен стать профессиональный экономист, который никогда ранее не был ни главой правительства, ни спикером Верховной Рады, ни лидером какой-либо фракции.