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Гонтаревой, Филатову и Стеценко готовы вручить подозрения в расхищении 150 млн гривен

06 августа 2019, 19:02

Гонтаревой, Филатову и Стеценко готовы вручить подозрения в расхищении 150 млн гривен

Экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-замглавы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко вызывают к следователю Генпрокуратуры для получения подозрений в деле о расхищении 150 млн гривен. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По данным ГПУ, ICU было задействовано в сделке между Аграрным фондом и одним из банков, в результате которой из госбюджета незаконно растрачено 150 млн гривен.

«Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах... господин Стеценко — это заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов, который обслуживал эту сделку», — заявил Луценко.

Он отметил, что в случае игнорирования вызова в ГПУ подозреваемые будут уведомлены по почте.

Генпрокурор также рассказал детали расследования:

«Дело было 2014 года, когда были выпущены облигации внутреннего займа для привлечения средств и топлива для посевного сезона. Аграрный фонд размещает эти облигации как залог для Национального банка, который переводит средства на счёт выбранного коммерческого банка. К сожалению, уже в первые дни после обмена на деньги, — деньги вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка выводятся за пределы Украины и расхищаются».

В рамках этого уголовного производства уже идут судебные процессы в отношении должностных лиц Аграрного фонда, Нацбанка и коммерческого банка, подчеркнул Луценко, добавив, что новым фактом является то, что теперь дана оценка деятельности ICU.

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