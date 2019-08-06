Слова Медведчука снова проверят на сепаратизм

Шевченковский райсуд Киева назначил лингвистическую экспертизу заявлений лидера «Оппозиционной платформы — За життя» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на предмет сепаратизма. Об этом сообщает the Бабель со ссылкой на решение суда.



Соответствующее ходатайство подала Служба безопасности. Проверку проведет Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.



Эксперты должны установить, были ли в заявлениях Медведчука публичные призывы к свержению конституционного строя или захвата власти в Украине, а также к неконституционной смене границ страны, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды.



Речь идет о выступлении политика на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, где он провел встречу с главой России Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В феврале Шевченковский районный суд Киева по ходатайству СБУ поручил провести лингвистическую экспертизу слов Медведчука об «автономии региона Донбасс».