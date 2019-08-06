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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

06 августа 2019, 23:06

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 6 августа.

Политика

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и РФ Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно быстрее провести встречу в «нормандском формате» в связи с обстрелом окрестностей Павлополя 6 августа, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.

В посольстве России в Эстонии обвинили официальный Таллин в поддержке «гуманитарной блокады» неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Так в посольстве прокомментировали решение эстонского МИД не признавать российские паспорта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах.

США выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер по урегулированию на Донбассе.

Представители «ЛНР» Владислав Дейнего и Ольга Кобцева, находясь на подконтрольной властям стороне реки Северский Донец заявили, что контроль группировки должен распространяться на Счастье и Станицу Луганскую. 

Экономика

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что сбежавший бизнесмен Сергей Курченко контролирует все промышленные предприятия в отдельных районах Донбасса, и вывозит их продукцию на территорию РФ. 

Общество

В Донецке сохранилась сеть общественных активистов, которая помогает людям с ВИЧ-положительным статусом. Они действуют без «аккредитации ДНР», что делает их работу «полулегальной».

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