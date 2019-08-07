В штабе ООС рассказали о потерях за минувшие сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, еще один получил ранения. Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что пророссийские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них один раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120-мм. По информации штаба, также противник открывал огонь по украинским военным из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили шесть обстрелов позиций ООС: вблизи Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом с Павлополем из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды вблизи Водяного — из стрелкового оружия; вблизи Лебединского из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны 3 раза: дважды неподалеку Майского — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Пивденного из миномета калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Президент Владимир Зеленский, комментируя гибель четырех военных, призвал лидеров стран «нормандского формата» побыстрее провести встречу.