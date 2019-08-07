«ДНР» передала завод «Силур» частной компании. Похоже, она из Ростова и ей всего год

Группировка «ДНР» передала захваченный сталепроволочно-канатный завод «Силур» в Харцызске в управление компании ООО «Ростэкспоснаб 8». Об этом сообщает сепаратистский телеканал «ТВ-Сфера».



Отмечается, что «Силур» сменил форму собственности с «государственной» на «частную».



Директором предприятия теперь является Иван Михальченко. Он отметил, что на «Силуре» проходит инвентаризация. Также Михальченко подтвердил, что пока завод не производит продукцию. Он выразил надежду, что в этом месяце будет запущена процедура доставки сырья и производства.

Ранее в «ДНР» не называли компанию, которая теперь будет управлять «Силуром». О смене формы собственности в группировке также «официально» не заявляли.



«Министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов утверждает, что предприятие передали «временному управляющему», потому что «ДНР» не получила «достаточного дохода», а у самого «Силура» были «проблемы с уплатой налогов».



«Правительство смогло найти оборотные средства в РФ, после чего завод перешел под управление новой временной администрации, у которой есть большой опыт работы на подобных предприятиях», — добавил Лавренов.



В России есть компания с почти аналогичным названием — ООО «Ростэкспоснаб». Согласно данным из российских госреестров, фирма была зарегисрирована 20 июля 2018 года и находится в Ростове-на-Дону. Учредителем и руководителем «Ростэкспоснаба» является Литвинов Андрей Александрович.



Основным видом деятельности компании указана неспециализированная оптовая торговля. Также указано, что она может торговать рудами, металлами, строительными материалами.



В Ростове эта кампания арендует офис в многоэтажном здании по адресу: проспект Сельмаш, дом 90А/17Б.

По информации «Новостей Донбасса», часто российские компании при заходе на территории под контролем «Л-ДНР» «регистрируют» в так называемых местных органах фирмы с идентичным или похожим на «материнское» названием.

На прошлой неделе стало известно, что «ДНР» сменила управляющего «Силуром» в подконтрольном ей Харцызске.