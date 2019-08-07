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В «Слуге народа» оценили, сколько пророссийских депутатов избралось от партии

07 августа 2019, 11:08

В «Слуге народа» оценили, сколько пророссийских депутатов избралось от партии

Давид Арахамия заявил, что пророссийского вектора среди будущих нардепов от «Слуги народа» придерживаются только те, кто был избран по мажоритарным округам. По его словам, количество тех, кто имеет антимайдановские взгляды не превышает 2%.

«Пророссийский вектор не влиятельный вообще. Моя оценка — 1%, а возможно, 2%. И это условно пророссийские — это не люди, которые говорят, что нам надо идти в Россию, а они условно говорят, что не все так однозначно, надо разбираться», — сказал Арахамия в интервью Радио НВ.

По мнению Арахамии, этих нардепов надо будет «перевоспитывать».

Арахамию рассматривают на пост руководителя будущей фракции партии «Слуга народа», в то время как ее нынешнего руководителя Дмитрия Разумкова предложат на пост председателя Верховной Рады.

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