«ДНР» временно запретила заходить в лес

В отдельных районах Донецкой области временно запрещено въезжать и заходить в лес. В группировке «ДНР» заявляют, что такие меры вызваны противопожарной профилактикой.



Каждый город и район уже получили уведомления о введении особого противопожарного режима.



«Это значит, что прекращаются работы, которые связаны с открытым огнем. Лесхозами развешиваются по всей территории таблички, которые информируют о том, что запрещено в особый противопожарный режим находиться в лесу», — заявил председатель «комитета лесного и охотничьего хозяйства» Алексей Шибалков.



В случае первого нарушения жители будут получать предупреждения, при повторном заходе в лес — оплачивать штраф в размере до 102 рублей.