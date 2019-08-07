В России все еще верят в объединенный чемпионат по футболу с Украиной

Идею проекта объединенного чемпионата России и Украины по футболу еще возможно воплотить в жизнь, считает заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.



«Конечно, я переживал, что не получилось реализовать этот проект, тем более, что в 2013 году практически все было готово. <...> И если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединенный чемпионат», — сказал Газзаев в интервью ТАСС.



Газзаев, который является инициатором идеи, считает, что это «был бы один из лучших чемпионатов в истории европейского футбола».